Hannover

Kurdische Folkoretanzgruppen wollen am Sonnabendvormittag in einer großen Parade durch die Innenstadt ziehen. Die Aktion, die um 10 Uhr auf dem Ernst-August-Platz beginnt, bildet den Auftakt zu dem zweitägigen kurdischen Folkstanzfestival imPavillon. 20 Tanzgruppen aus Kurdistan treten bei diesem Wettbewerb gegeneinander an.

Das Tanzfestival ist die zweite große kurdische Veranstaltung in diesem Jahr in Hannover. Im März hatten die Kurden in der niedersächsischen Landeshauptstadt ihr jährliches Neujahrsfest gefeiert. Die zu der Veranstaltung gehörende Demonstration war zunächst von der Polizei als zuständige Behörde verboten worden. Nach Einschätzung der Behörde sollte die Kundgebung der Unterstützung der in Deutschland verbotenen kurdischen Partei PKK dienen. Das Verwaltungsgericht Hannover hob das Verbot allerdings wieder auf.

Das Folkstanzfest wird nicht, wie die Newroz-Feierlichkeiten, vom kurdischen Dachverband NAV-DEM organisiert. Dahinter steht der Kölner Verein Govend. Bislan ist die Parade durch die Innenstadt nicht bei der Polizei angezeigt worden.

