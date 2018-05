Hannover

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag in der Innenstadt vier mutmaßliche Straßenräuber festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 19 und 24 Jahren sollen gegen 3.20 Uhr an der Goseriede zwei andere Männer geschlagen und ausgeraubt haben.

Wie die Behörde mitteilt hatten die mutmaßlichen Täter ihre Opfer vor einer Bank angesprochen. Der 24-jährige Räuber soll einen der Männer gegen eine Hauswand gedrückt, ihn geschlagen und Bargeld gefordert haben. Als sich mehrere Frauen der Gruppe näherten, ließen sie zunächst von ihren Opfern ab und flüchteten.

Kurze Zeit später kam die Gruppe jedoch wieder zurück. Erneut soll der 24-Jährige auf einen der Männer eingeschlagen und Geld gefordert haben. Schließlich flüchteten die vier Angreifer mit Bargeld und Zigaretten ihrer Opfer. Die Überfallenen verständigten die Polizei. Die Beamten konnten die Täter wenig später in unmittelbarer Nähe des Tatorts festnehmen. Drei der Männer wurden allerdings nach ihrer Befragung wieder entlassen. Der 24-Jährige hat keinen festen Wohnsitz und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von tm