Jan Eßwein gibt Tipps für eine bessere Konzentration

Hannover. Der erfolgreiche Buchautor und Trainer für Stressabbau und Resilienz, Jan Eßwein, hat auf der Suche nach erfolgreichen Methoden für mehr Achtsamkeit viele Reisen unternommen. Er lernte bei Yoga-Lehrern in Asien, USA und Europa. Und er verbrachte sogar sechs Monate lang voller Trainingseinheiten zu Achtsamkeitsmeditation in einem Schweigekloster in Nepal – samt 14 bis 16 Stunden Mediation täglich. Nun war der Physiotherapeut und Experte für ganzheitliche Haltungs- und Bewegungsschulung im Pressehaus der HAZ-Redaktion zu Gast und sprach zum Auftakt der HAZ-Gesundheitswoche mit Unterstützung durch das RedaktionsNetzwerk Deutschland vor etwa 100 Besuchern über Auslöser und Folgen von Stress.

Unter dem Titel „Aufhören, zu rennen, achtsam werden, mehr erreichen“ ging Eßwein dabei auf den persönlichen Autopiloten ein – einen Zustand des Funktionierens, in dem man Dinge wie automatisch erledigt. „In diesem Zustand verpassen wir aber Momente, die das Leben ausmachen“, sagte Eßwein. Gemeinsam mit dem Publikum führte Eßwein Entspannugsübungen durch, ließ Atmung nachspüren, auf Körperzonen achten. „Solche kleinen Übungen machen etwas mit den Menschen.“ Achtsam zu sein, sei das Gegenteil des Autopiloten. „Man nimmt wahr, was geschieht und ist ganz bei sich.“ Achtsamkeit reduziere Stress, steigere die Hirnaktivität im Bereich für positive Emotionen und sensibilisiere für Körpersignale und Umwelt. Eßwein plädiert für Unitasking, die Konzentration auf nur eine Tätigkeit. Denn Multitasking beschleunige nicht die Geschwindigkeit erfolgreich gemeisterter Abläufe – im Gegenteil. „Üben sie darum auch digitales Detox.“ Man sollte Ablenkung durch Handy-Nachrichten vermeiden und sich bei Unterhaltungen voller Respekt auf den Gesprächspartner einlassen. „Schenken Sie, worauf es ankommt: auf wertschätzende Aufmerksamkeit.“ Das Publikum schenkte großen Applaus.

Die HAZ-Gesundheitswochen

Das HAZ-Forum zum Thema Achtsamkeit war Teil der HAZ-Gesundheitswochen „Fit & Gesund“. Am Freitag wird die Reihe fortgesetzt mit einem Themenabend zum Titel „Immer in Bewegung – das richtige Maß für die Gesundheit“. Dann diskutieren der Leistungssportler Simon Wald, Prof. Dr. Bernd Schönhofer, Chefarzt am KRH Klinikum Siloah, Prof. Dr. Reinhard Fremerey, Chefarzt am KRH Klinikum Lehrte, Dr. Bernhard Vieregge, Chefarzt am KRH Klinikum Neustadt am Rübenberge, und Dr. Jörg Geletneky, Sportmediziner am KRH Klinikum Robert Koch Gehrden.

Am Montag, 12. März, geht es abschließend um die Frage: „Warum hat mein Arzt immer weniger Zeit für mich?“ Zu Gast sind Barbara Schulte, KRH-Geschäftsführerin im Bereich Finanzen und Infrastruktur, Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Welkoborsky, Chefarzt am KRH Klinikum Nordstadt, Erika Jaeger, KRH-Pflegedirektorin Mitte, und Dr. Regina Klakow-Franck, unparteiisches Mitglied im gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), dem obersten Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen. Die Foren im Pressehaus an der August-Madsack-Straße 1 sind kostenlos und beginnen um 19.30 Uhr. Die Moderation übernimmt HAZ-Redakteurin Jutta Rinas.

Von Jan Sedelies