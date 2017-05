Hannover. Hannovers traditionelles Jazz-Festival "Swinging Hannover" auf dem Trammplatz hat begonnen. Hunderte Menschen stehen bereits vor der Bühne und genießen Jazzmusik. Knut Richters Jazzband spielt als erste Gruppe beim 50. Jazz am Himmelfahrtstag - erste Swingliebhaber tanzen bereits auf dem Trammplatz.

"Noch ist es etwas bewölkt, aber wie jedes Jahr wird es gegen Mittag sonnig werden", ist sich Knut Richter sicher. Bis dahin heizt er den Gästen mit seiner Band ein.

Auf dem Trammplatz wird beim „Swinging Hannover“ gejazzt. Zur Bildergalerie

Im Anschluss trat der Chor des Gospekirche auf die Bühne. Nur zwei Tage hatte er in einem Workshop Zeit, um sein Programm für das Jazz-Festival zu erarbeiten. Chorleiterin und Vocaltrainerin Mette Risager aus Odense begleitete den Gospelchor auf der Bühne am Tramplatz.

In den kommenden Stunden spielen:

12.15-13.15 Uhr: Lothar Krist Hannover Big Band feat. Kai Peterson-Henry & Max Pollak

Lothar Krist Hannover Big Band feat. Kai Peterson-Henry & Max Pollak 13.30-15.00 Uhr: Klaus Doldinger & Passport

Klaus Doldinger & Passport 15.15-16.15 Uhr: Pimpy Panda

Pimpy Panda 16.45-18.00 Uhr: Bonita & The Blues Shacks

Autofahrer sollten den Bereich rund ums Neue Rathaus meiden: Von 8 bis voraussichtlich 21 Uhr ist der Friedrichswall für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Culemannstraße beziehungsweise Willy-Brandt-Allee.

Was am Himmelfahrtstag sonst noch so in Hannover los ist, lesen Sie hier...

Tomma Petersen