Das Schützenfest 2018 hat ein Highlight im Veranstaltungskalender verloren: Jürgen Drews sollte am 4. Juli in der Festhalle Marris mit den Festzelt-Stars auftreten. Jetzt wurde der Termin abgesagt. Ulrike Marris gegenüber der HAZ: „Wir sind sehr traurig, das Jürgen Drews und die Festzelt-Stars nicht zum Schützenfest 2018 kommen.“ Und weiter: „Wir haben die Veranstaltung nicht abgesagt, das kam von der Agentur“, so die Wirtin der Festhalle Marris.

Fans deutscher Hits müssen nicht traurig sein: Am Mittwoch findet am selben Ort eine Schlagerparty mit der Coverband Nerbas & Nerbas statt.

Von Marleen Gaida