Aus der Stadt Schauspielhaus Hannover - 40. Ausgabe von Jugend spielt für Jugend gestartet Am Montag wurde das 40. internationale Festival „Jugend spielt für Jugend“ im Ballhof Eins eröffnet. Bis 22. Juni zeigen Schüler aus der Region sowie Theatergruppen aus Malawi, Ghana und der Türkei ihr schauspielerisches Können. Sie wollen die Welt zu einem besseren Ort machen.

Die Schauspielerin Gifty Wiafe bei der Jugend spielt für Jugend-Eröffnung. Zu sehen in einer Lectureperformance „It’s in the blood?!“ vom Teteadhyemma dance theatre Ghana & Cactus-Theater Münster. Quelle: Moritz Küstner