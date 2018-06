Gertrud Eckhardt ist begeistert. „Was für ein großes Glück, dass es das junge Schauspiel gibt“, sagt die Rentnerin. „Hier ist immer eine solch wunderbare Atmosphäre“, berichtet der regelmäßige Gast. Auch am Sonnabend ist Eckhardt schon auf den Ballhofplatz gekommen. Dort tummeln sich vor allem junge Leute, denn das Junge Schauspiel feiert unter anderem mit Musik, Ausschnitten aus Stücken, Bastelaktionen und Torten seinen 10. Geburtstag.

Zur Eröffnung der Feier unter dem Motto „Viel Schönes dabei“ hebt der Intendant des Schauspielhauses, Lars-Ole Walberg, die Bedeutung der Einrichtung hervor. „Das junge Schauspiel hat inzwischen einen Anteil von einem Viertel an den Produktionen des Schauspielhauses“, berichtet er. Mit einer solchen Einrichtung sei Hannover „anderen Städten in deutschsprachigen Raum um Lichtjahre voraus“. Zudem sei das Junge Schauspiel wichtig, um junge Leute ans Theater heranzuführen. „Wer in seiner Kindheit oder Jugend nicht fürs Theater begeistert wird, der wird auch später nicht ins Theater gehen“, sagt der Intendant.

Der frühere Schauspielhaus-Intendant Wilfried Schulz, das Junge Schauspiel seinerzeit gemeinsam mit deren Leiterin Barbara Kantel mitbegründet hat, sandte Video-Grüße aus Düsseldorf, wo er derzeit als Intendant arbeitet. Schulz schenkt dem Jungen Schauspiel ein Gastspiel des Jungen Schauspiels Düsseldorf zum Geburtstag. Und er sandte einen Zauberstab, mit dessen Hilfe bei den Zuschussgebern von Stadt, Region und Land „die Taschen geöffnet werden“.

Am Sonnabend wird bis in die späteren Abendstunden gefeiert, mit Aktionen im Ballhof und auch auf dem Platz davor. Dort spielt ein afghanischer Rapper, später gibt es eine kleine Tortenschlacht und Hip-Hop mit der Band The Undun. Im Haus gibt es unter anderem Führungen, Talkrunden, einen Crashkurs im arabischen Tanz und eine Gebärdenworkshop.

Pia und ihre Freundinnen wollen „sich alles mal ein bisschen anschauen“, berichtet die Studentin. Die 22-Jährige Hannoveranerin ist öfter hier und mag vor allem die „etwas lockere Atmosphäre“. Das sieht Rentnerin Eckhardt ähnlich. Sie verpasst kaum ein Stück im Ballhof. „Man fühlt sich auch als ältere Frau hier gut aufgehoben“, erzählt sie. Und dort komme die allein stehende Frau viel besser ins Gespräch als in anderen Theatern Hannovers. „Versuchen sie einmal im Opernfoyer andere Opernbesucher anzusprechen.“

Von Mathias Klein