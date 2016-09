Hannover. Spätestens seit dem Kinohit schlechthin des Jahres 2013, „Fack Ju Göhte“, und der Fortsetzung im vergangenen Jahr kennt sie jeder: Schauspielerin Karoline Herfurth. In ihrem neuen Film „SMS für Dich“ spielt sie nicht nur die Hauptrolle Clara, sondern hat auch gleichzeitig Regie geführt – und das zum ersten Mal.

Bei einer Tour durch ganz Deutschland stellen die Hauptdarsteller Herfurth und Friedrich Mücke ihr neustes Werk vor – am Donnerstagabend können Kinogänger im Astor ihren Stars einmal ganz nah sein. Nach der 20.45-Uhr-Vorstellung der Romantikkomödie werden die beiden Schauspieler und Überraschungsgast Nora Tschirner, die im Film eine Nebenrolle spielt, Fragen der beantworten. Anschließend geht es zur Autogrammstunde im Foyer. Darauf freuen sich natürlich die Fans, die schon länger vor dem Kino warten.

"Ich bin ein großer Fan von Friedrich Mücke", erzählt Anke Ragas und schwärmt von Filmen wie "Alles ist Liebe" und "Friendship", aus denen sie den Schauspieler kennt. Also hat die Hannoveranerin Karten für den Darstellerbesuch besorgt und ihre Freundin Navine Soua mit ins Kino geschleppt. Die kannte Mücke zwar gar nicht - "aber ich freue mich auf Nora Tschirner", sagt sie.

Die beliebte Schauspielerin war auch für Christian Baresa und Beate Thoms der entscheidende Grund, am Donnerstag das Astor aufzusuchen. Das Paar schaut besonders gern Filme mit Herfurth und Tschirner. "Die sind beide super - und jetzt sogar im Doppelpack", sagt Baresa. Trotzdem stand der Kinobesuch noch auf der Kippe. "Aber als meine Verlobte heute gesagt hat, dass Nora auch kommt, haben wir uns noch kurzfristig dafür entschieden", sagt der Hannoveraner.

Mit „Fack Ju Göhte“-Fans kennen sich die Organisatoren im Astor-Kino bereits bestens aus. Im September vergangen Jahres sorgte der Darstellerbesuch von Elyas M’Barek für Kreischalarm und Massenhysterie. Aber auch Friedrich Mücke ist bei den weiblichen Filmfans nicht unbeliebt. Der 35-Jährige ist vor allem aus Schweighöfer-Streifen wie „What a Man“ und „Vaterfreuden“ bekannt.

Auch wenn mit Herfurth nun ein Neuling auf dem Regiestuhl saß – großartig umgewöhnen musste Mücke sich wohl nicht. „SMS für Dich“ reiht sich bestens in die Riege beliebter deutscher Romantikkomödien ein. Die Hauptrolle Clara vermisst ihren verstorbenen Freund und schickt SMS an dessen alte Handynummer – diese ist inzwischen aber neu vergeben. So landen ihre Nachrichten bei Sportjournalist Mark (Friedrich Mücke), der sich auf die Suche nach der mysteriösen Unbekannten begibt. Mit der richtigen Menge Herzschmerz, Humor und einer forschen Nora Tschirner bietet der Film genau das, was Fans des Genres erwarten.

Von Johanna Stein