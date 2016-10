Was geschah in Vahrenwald?

Laura S. in Untersuchungshaft: Die mutmaßliche Mutter zweier Babys, von denen vor zwei Wochen eins tot und eins lebend in einem Koffer gefunden wurden, wird am Dienstag nun doch nicht vor Gericht aussagen. Noch immer ist unklar, was in der Wohnung in Vahrenwald geschehen ist.