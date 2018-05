Hannover

Berufspendler mussten am Donnerstagmorgen rund um den Pferdeturm viel Geduld aufbringen. Wegen einer Baustelle im Bereich der Clausewitzstraße stauten sich Autos, Busse, Motorräder und Lastwagen bis zum Pferdeturm und auf den Messeschnellweg zurück.

An der Clausewitzstraße steht derzeit die eigentliche Rechtsabbiegerspur von der Hans-Böckler-Allee in Richtung HCC nicht zur Verfügung. Ein Abbiegen von der Hans-Böckler-Allee in die Clausewitzstraße ist dennoch möglich. Nur müssen die Autofahrer dafür den rechten der beiden Geradeausstreifen nutzen. „Das hat am Donnerstagmorgen zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt“, sagte ein Mitarbeiter der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen.

Im Bereich der Clausewitzstraße führen die Stadtentwässerungsbetriebe derzeit Kanalarbeiten durch. „Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hans-Böckler-Allee zwischen Seligmannstraße und dem Messeschnellweg“, teilte die Verwaltung auf Anfrage mit. Geänderte Verkehrsführungen benötigten in der Regel zwei bis drei Tage, bis sich alle Verkehrsteilnehmer daran gewöhnt haben, erklärte die Stadt weiter. „Sollte sich die Situation nicht bessern, wird die Straßenverkehrsbehörde mit der Verkehrsmanagementzentrale und der Polizei Verbesserungsmöglichkeiten prüfen.“

Von tm