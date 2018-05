Hannover

Die Polizei hat am späten Nachmittag in Kleefeld eine Kleingartensiedlung räumen lassen, weil sich dort ein mutmaßlich bewaffneter Mann aufhalten sollte. Der Mann wurde festgenommen. Noch ist unklar, ob er tatsächlich im Besitz einer Schusswaffe gewesen ist.

Der Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Sohn heftig in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung bedrohte er seinen Sohn offenbar so massiv, dass dieser die Polizei einschaltete. Der Sohn machte die Beamten auf den Aufenthaltsort seines Vaters in der Laubenpieper-Kolonie am Stadtfelddamm aufmerksam und berichtete davon, sein Vater führe möglicherweise eine scharfe Schusswaffe bei sich.

Um Unbeteiligte zu schützen, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot zur Kleingartenkolonie aus und ließ das Gebiet räumen. Alle Laubenpieper mussten ihre Gärten verlassen. Betroffene, die von dem Einsatz Fotos machten, wurden von der Polizei angehalten, die Bilder umgehend zu löschen. Nach Angaben von Augenzeugen war die Polizei mit Hunden und einem Spezialeinsatzkommando vor Ort. Schließlich konnte der Vater überwältigt und festgenommen werden. Noch ist offen, ob er tatsächlich eine echte Schusswaffe bei sich hatte. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern noch an.

Von Tobias Morchner