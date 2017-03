Hannover. Am Wochenende des 8. und 9. Juli wird Ernst August Erbprinz von Hannover, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, Ekaterina Malysheva heiraten. Nicht auf der Marienburg in Pattensen, wo sein Vater 1981 geheiratet hat, sondern mitten in Hannover. Mehr als 1000 Besucher fasst die Marktkirche, und Kenner gehen davon aus, dass sie voll sein wird mit Ehrengästen. Erwartet werden nicht nur Mitglieder von Europas Hochadel, sondern auch bekannte Gesichter aus der Londoner Glamour- und Modeszene. Denn dort hat die Braut, beruflich als Modedesignerin tätig, etliche Freunde und Bekannte. So ist es nach Informationen der HAZ nicht unwahrscheinlich, dass Stilikone und Topmodel Kate Moss zur Hochzeitsfeier anreist.

Noch ist die Gästeliste nicht geschlossen, es sind nicht alle Anmeldungen eingegangen. Im feinen Kastens Hotel Luisenhof sind alle Zimmer reserviert, wie eine Anfrage ergibt – zu welchem Zweck, dazu schweigt die Rezeption.

Mehr als 1000 Besucher fasst die Marktkirche, und Kenner gehen davon aus, dass sie voll sein wird mit Ehrengästen. Etliche gekrönte Häupter aus Europas Hochadel werden erwartet. Ernst Augusts Taufpate Felipe VI., Spaniens König, gilt als gesetzt, ebenso Konstantin II. von Griechenland. Aber auch aus Schweden, Dänemark und den Niederlanden werden Abgesandte der Monarchenhäuser erwartet, Hohenzollern und wohl auch Monegassen – als wahrscheinlich gilt, dass Caroline von Monaco kommt, die schließlich Prinzessin von Hannover heißt.

