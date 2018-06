Am Sonnabend ist wieder allerhand los in Hannover: Der Höhepunkt des Tages wird zweifelsfrei das große Madsack-Fest am Anzeiger-Hochhaus. Außerdem können Turnschuh-Fans auf der Sneakermesse nach fast vergessenen Schmuckstücken suchen. Liebhaber harter Töne kommen im Musikzentrum bei der Band Caliban auf ihre Kosten.