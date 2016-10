Hannover. Sallys Welt ist der Renner in Torten- und Backwelt. Jana (14) und Lara (15) sind mit ihrer Mutter eigens aus Bayern vom Chiemsee angereist, um die Youtuberin zu sehen. Die 28-jährige Grundschullehrerin aus Baden-Württemberg betreibt seit zwei Jahren eine eigenen Kanal, auf dem sie regelmäßig Backrezepte veröffentlicht. "Sie kann so gut erklären", sagt Siebtklässlerin Melina (13), die selbst auch gerne Torten backt. Mit ihrer Freundin Jacqueline (11) hat sie geduldig stundenlang in der Schlange auf ein Autogramm gewartet. Genauso wie die 18-jährige Victoria: "Es ist toll, Sally mal live zu sehen und nicht nur auf einem Bildschirm."

Auch Stunden später gibt Sally immer noch gut gelaunt, in Karohemd und Schürze, Autogramme und mischt Teig. Die zweifache Mutter zweier Töchter (ein und sechs Jahre) muss man einfach gernhaben. Da fährt man auch schon mal sechs Stunden Auto mit den Töchtern.

Selbstgemacht ist in - das gilt nicht nur beim Backen, sondern auch für Kleidung und andere kreative Accesoires. Erstmals hat die Infa in diesem Jahr auch abends geöffnet. Am Sonnabend ist in Halle 23 bei der Infa kreativ bis 22 Uhr Selber machen angesagt, ob beim Nähen, Kerzenständer- oder Weihnachtsstern-Basteln. Nicole (45) aus Bothfeld, die mit auch gern mit Glasperlen bastelt oder mittelalterliche Kostüme näht, versucht sich an einem Portemonnaie aus Kunstleder und Kork. Freundin Salome (25) lobt die vielen kostenlosen Workshops, die angeboten werden: "Man kann sich ganz viele Anregungen holen." Nebenan sitzen Nicole (42) und Anne (26) an der Nähmaschine: "Wir machen alles selbst, Taschen, Kleidung", sagt die Ältere, die sich das Nähen mit "Youtube" beigebracht hat. Die Jüngere hat einen Nähkurs besucht. Den kreativen Abend finden beide klasse.

Auch Melina (12) aus Burgdorf wollte unbedingt noch etwas selber machen und bastelt mit Mama Birgit jetzt einen Sternlicht für Weihnachten. Die Siebtklässlerin malt besonders gern. Von wem sie ihr kreatives Talent habe - von der Mutter oder dem Vater? Melina muss nicht lange überlegen: "Eigentlich von beiden nicht." Sie schmunzelt schüchtern. Männer sind eher selten an diesem Abend in Halle 23. Marcus (45) aus Bad Lauterberg ist hier, weil Ehefrau Claudia (43) hier ist. Er interessiert sich mehr für das "Kulinarische" auf der Infa, seine Frau hat sich die Handarbeitsabteilung bis zum Schluss aufgespart. "Durch die langen Öffnungszeiten haben wir endlich richtig Zeit für alles." Sabine aus Ahlem und ihre Freundin Esther aus Bremen versuchen sich an einem Vitnage-Bilderrahmen in Serviettentechnik. Und Nico (27) aus gehört zu den ganz wenigen Männern, die selbst basteln. Er macht mit Ehefrau Mandy (23) einen Kerzenleuchter. "Kaufen kann ja jeder", sagt er. Selbstgemacht ist eben in.