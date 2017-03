Hannover. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Nach HAZ-Informationen ist die Bauvoranfrage für eine zweigeschossige Nutzung des Gründerzeitbaus aber schon gestellt.

L ̓Osteria ist ein süddeutscher Franchisebetrieb mit mittlerweile 70 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und England. Für Hannover hat der Unternehmer Jan Hausen die Lizenz. Er betreibt zwei Standorte: am Thielenplatz und an der Vahrenwalder Straße neben dem Wasserturm. Er bestätigt zwar Expansionspläne, will sich aber zu konkreten Grundstücken nicht äußern. Richtig sei aber, dass ein Restaurant mit etwa 400 Plätzen, großer Terrasse und Wintergarten in Vorbereitung sei. Die Eröffnung sei für 2018 geplant, sagt Hausen.