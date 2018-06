Alt-Laatzen

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich eine 46-jährige Fußgängerin am Dienstagvormittag bei einem Stadtbahnunfall zugezogen. Die Laatzenerin überquerte nach Polizeiangaben gegen 11.15 Uhr die Hildesheimer Straße kurz vor der Haltestelle Eichstraße. Dabei übersah sie offenbar eine Stadtbahn der Linie 2, die aus Richtung Grasdorf gerade in die Haltestelle einfahren wollte. Die Frau geriet zwischen die Stadtbahn und das Geländer, das an der Rampe entlang zum Hochbahnsteig hochführt. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Die Rettungskräfte behandelten die 46-Jährige zunächst längere Zeit vor Ort, bis sie dann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wie die Polizei mitteilt, schwebte die Frau zu diesem Zeitpunkt in Lebensgefahr.

Zur Galerie Unfall mit Stadtbahn in Laatzen an der Haltestelle Eichstraße.

Der genau Ablauf des Unfalls ist noch unklar – es gibt nach Angaben der Verkehrsunfalldienstes keine direkten Zeugen. Die Polizei geht davon aus, das die Frau die Schienen auf Höhe des Fußgängerüberwegs vor dem Hochbahnsteig überqueren wollte.

Die Hildesheimer Straße in Fahrtrichtung Norden wurde voll gesperrt und der Autoverkehr stattdessen über einen Parkplatz auf Höhe des Burger-Restaurants Mel’s Diner geführt. Der Verkehr staute sich zeitweise bis zur Erich-Panitz-Straße zurück. Die Üstra richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, die zwischen Rethen und Alt-Laatzen pendelten. Die Strecke zwischen Sarstedt und Laatzen wurde zeitweise nicht bedient. Gegen 13 Uhr gab die Üstra die Stadtbahntrasse dann wieder frei.

Von Johannes Dorndorf und Tobias Morchner