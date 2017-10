Wahlplakate der CDU sind auch zu groß

Nicht nur SPD und FDP hängen Plakate auf, die größer sind als erlaubt, auch die CDU verstößt gegen die Vorschriften. In östlichen Stadtteilen und in Mitte hängen etliche CDU-Wahlplakate in der Größe DIN A0 an Laternenpfählen, erlaubt sind die Größen A1 und kleiner. Zuvor hatte die CDU die SPD wegen der Plakatgrößen kritisiert.