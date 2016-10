Leibniz-Uni begrüßt ihre Erstsemester

Hannover. Wie viele Erstsemester an diesem Montag in ihre Uni-Karriere starten, ist noch unklar. Die endgültigen Studierendenzahlen sind erst Anfang Dezember verfügbar, wenn die Nachrückverfahren abgeschlossen sind. Fest steht aber, dass in der Rangliste der beliebtesten Fächer die Klassiker wie Betriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaft, Psychologie und Germanistik zu finden sind. Auch pädagogische Studiengänge sind in diesem Wintersemester wieder stark gefragt.

Überschattet wird der Semesterstart für zahlreiche Studenten von der noch immer nicht erfolgreichen Wohnungssuche. In Hannover fehlen nach Angaben des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) Hunderte Wohnungen für Erstsemester und Studenten. Der Asta vermittelt daher im Internet Schlafplätze. Unter dem Titel „ Pennen auf dem Sofa oder überwintern im Zelt?“ können Studenten sowohl einen Schlafplatz anbieten als auch ihren Bedarf anmelden.

Der Druck auf dem Wohnungsmarkt wächst laut dem jüngsten Lagebericht der Stadt Hannover weiter. Die Bevölkerungszahl ist in den vergangenen fünf Jahren um 5 Prozent gewachsen. Bis 2030 rechnet die Stadt mit einem weiteren Wachstum um 15 000 Einwohner. Besonders umkämpft ist der Markt für kleine Wohnungen, auf dem sich auch die Studenten bewegen.

Zur Entlastung will die städtische Immobiliengesellschaft GBH am Klagesmarkt und in der Körnerstraße 200 Mini-Wohnungen bauen. Größe: 18 bis 20 Quadratmeter. In der Nordstadt entstehen zudem im Studentenwohnheim 128 neue Plätze. Am Kronsberg soll ein neues Wohnheim entstehen.

