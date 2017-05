Die Stadt will demnächst konkrete Schritte aufzeigen, wie die Namensgebung des Halim-Dener-Platzes zu verhindern ist. Derweil appelliert der hannoversche Bundestagsabgeordnete Diether Dehm (Linke) in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD), den Beschluss zu unterstützen.