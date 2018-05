Hannover

Ein 31-jähriger Fahrer eines Elektrofahrrades, eines sogenannten Pedelecs, steht im Verdacht, am Mittwochvormittag in der List einen Zusammenstoß mit einer 70 Jahre alten Fußgängerin verschuldet zu haben. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 31-Jährige um kurz nach 10 Uhr an der Podbielskistraße in Höhe der Haltestelle Pelikanstraße unterwegs. Dabei fuhr er verbotener Weise auf dem Gehweg der Straße stadtauswärts. In Höhe der Rubensstraße wechselte er plötzlich auf die Straße, missachtete dabei aber das Rotlicht einer für ihn geltenden Ampel und setzte seine Fahrt fort. An einer Fußgängerfurt stieß er mit der 70-Jährigen zusammen. Die Frau hatte den Überweg bei grün überqueren wollen um zur Stadtbahnhaltestelle Pelikanstraße zu gelangen. Der Pedelec-Fahrer hatte die Fußgängerin offenbar übersehen.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligte des Unfalls leicht verletzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Nummer (0511) 109-1888 in Verbindung zu setzen.

Von tm