MHH-Bufdis sammeln für Obdachlose

Hannover. 1205 Euro für den guten Zweck: Bei einer Spendenaktion haben 21 Bundesfreiwillige der Medizinischen Hochschule Geld für wohnungs- und obdachlose Menschen gesammelt. Mit der Spende konnten 487 Gutscheine gekauft werden, die Menschen in Not beim SOS Bistro in der Oststadt für Mahlzeiten, eine warme Dusche oder heiße Getränke einlösen können. Diese wurden von den Jugendlichen am Freitag an Verkäufern des Straßenmagazins Asphalt, Vertreter des Kontakladens Mecki am Hauptbahnhof und Streetworkern verteilt.

Die Idee zur Aktion entstand während einer Projektwoche. „Wir haben uns vorher in Seminaren intensiv mit dem Thema Armut beschäftigt und verschiedene Hilfeeinrichtungen besucht“, erzählt Alena Heuser, die die Bundesfreiwilligen betreut. Normalerweise würden in der Projektwoche Filme oder Theaterstücke entstehen. Die Idee Spenden zu sammeln sei daher etwas Neues. „Ich fand es toll, dass sie sich für dieses Projekt entschieden haben. Das zeigt wie sehr sie das Thema Armut beschäftigt hat“, sagt Heuser.

In der Mensa der Medizinischen Hochschule haben die Ehrenamtlichen von Dienstag bis Donnerstag Spenden gesammelt. Als Dankeschön haben sie selbst gestaltete Beutel verschenkt. „Das ist gut angekommen. Viele Mitarbeiter der MHH und Gäste haben mitgemacht“, erzählt Heuser. Und ergänzt: „Ich bin stolz auf sie.“

