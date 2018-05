Hannover

Das neue Album „Lichtjahre“ der Band Madsen erscheint am 15. Juni. Für die Tour der Musiker aus dem Wendland wurden nun neue Termine bekannt gegeben. Am 16. November ist die Band in Hannover im Capitol zu Gast. Der Vorverkauf für die Konzerte beginnt am Freitag (1. Juni), um 10 Uhr, im Shop auf der Webseite von Madsen.

„Wir haben jetzt schon schwer Bock“, schreiben die Musiker bei Instagram.

„Lichtjahre“ ist das siebte Album der Band. Bekannt wurde die Gruppe rund um die Brüder Sebastian, Johannes und Sascha Madsen mit ihrer ersten Single „Perfektion“ und dem dazugehörigen Album Madsen im Jahr 2005.

Von ewo