Mädchen alarmieren die Feuerwehr

Vahrenheide. Am Sonnabendnachmittag ist auf dem Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Vahrenheide ein Feuer ausgebrochen. Zwei Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Als die Rettungskräfte an dem Brandort ankamen, hatten sich die Flammen bereits in die Wohnung ausgedehnt und drohten auf das darüberliegende Geschoß überzugreifen.

Die Feuerwehr brachte konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand, etwa 50 Anwohner hatten sich selbstständig in Sicherheit gebracht, in der betroffenen Wohnung war zum Brandzeitpunkt niemand. Die Wohnung ist durch die Flammen sowie Rauch und Hitzeeinwirkung komplett zerstört worden und derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr lobte am Sonnabend die beiden Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren, die den Brand gemeldet hatten. Sie hätten vorbildlich reagiert, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

naw