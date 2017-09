Kirche sucht Männer ab 50

Hannover. Gestandene Männer greifen zu Gitarren und Bässen, schnappen sich Mikrofon und Trompete, setzen sich hinter die Drums oder ans Keyboard. Sie kennen sich nicht. Sie teilen aber eine Liebe und haben alle ein Ziel: Gemeinsam Musik machen. Rock, Blues, Soul und Jazz. „Papa Is A Rolling Stone“, der Bandworkshop für Männer ab 50, führt Musik-Sehnsüchtige zusammen und bietet ihnen ein Wochenende lang die Chance, unter professioneller Anleitung schlummernde Fähigkeiten zu erwecken und neue Talente zu entdecken.

Anfang November wird die nächste Runde von "Papa Is A Rolling Stone" ins Rollen kommen. Für Andreas Hülsemann, Leiter des Netzwerks Popularmusik, ist es bereits der sechste Bandworkshop, den er mit professionellen Musikern als Dozenten anbietet. Sie leiten die in stets wechselnden Besetzungen spielenden Arbeitsgruppen jeweils für einen Songs an. Bereits nach rund anderthalb Stunden können die Ergebnisse den übrigen Männern präsentiert werden. Das geht weder ohne Konzentration und Ernsthaftigkeit, noch auf Kosten des Spaßes und der Lebensfreude, von denen alle bisherigen Teilnehmer übereinstimmend schwärmen. Rund 20 Männer aufgeteilt auf jeweils drei Gruppen und vier konzentrierte musikalische Arbeitseinheiten: Am Sonnabend beim Werkstattkonzert „Men At Work“ mit professioneller Bühnenumgebung steht ein Dutzend Songs zur Auswahl. „Dabei geht es nicht um virtuose Einzelleistungen, sondern darum, ein Gefühl für das Musizieren miteinander zu entwickeln“, erklärt Hülsemann. Der besondere Reiz liege für die Teilnehmer auch darin, Musiker von sehr unterschiedlichem Können zusammen zu führen und sie zu einem Ensemble zu formen. Während der fünf bisherigen Workshops sei es eine großartige Erfahrung gewesen, dass dies stets gelungen sei.

Männer ab 50 aus Hannover, Garbsen und Seelze werden am Wochenende 3. bis 5. November rocken und rollen. Der Workshop beginnt am Freitagnachmittag im Gemeindehaus an der Friedenskirche in Hemmingen-Arnum und endet Sonntagmittag mit einem gemeinsamen Essen. Das Repertoire, aus dem die Dozenten die Songs für den Workshop aussuchen, liest sich wie ein Best-of der einschlägigen Klassiker: Smoke On The Water, Born To Be Wild, Proud Mary, Johnny B. Goode oder unter anderem Cocaine. Flyer mit weiteren Infos und dem Anmelde-Formular gibt es in allen Kirchengemeinden des Stadtkirchenverbandes, auf der Homepage www.bandworkshop50plus.de und auf www.kirche-hannover.de Die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist begrenzt.

Von Mathias Klein