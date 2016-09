Sie treten in Anzug und Krawatte auf, schwenken Fahnen, prosten sich zu, singen Lieder - die Satirepartei „Die Partei“ nimmt Politik-Klischees aufs Korn und hat den Sprung in die Kommunalpolitik geschafft. Julian Klippert, 28 Jahre alt, wird künftig in drei Gremien sitzen: Rat, Regionsversammlung und Bezirksrat.