Hannover

Der Himmel zieht sich zu, als die ersten Töne erklingen. Mando Diao ist da! Rund 3000 Besucher sind am Dienstagabend zum d!campus der Cebit gekommen, um das Konzert der schwedischen Rock- und Pop-Band aus Borlänge zu verfolgen. Die fünf Jungs verbreiten von der ersten Sekunde an Festival-Stimmung, wie man es sonst nur vom Hurrican oder Rock am Ring kennt.

Cebit-Besucher und Konzertgänger sind an diesem Abend gleichermaßen glücklich. Studentin Laura Speckmann (24) aus Hannover sagt: „Ich habe heute erst beschlossen herzukommen, extra für das Konzert. Ich komme morgen vielleicht für Jan Delay wieder.“ Sebastian Dahlmann (37) aus Kassel und sein Freund sind eigentlich aus Interesse an der Computermesse da: „Wir sind für die Cebit gekommen und nutzen das Konzert für das Abendprogramm.“

Festivalstimmung auf der Cebit

„Are you ok – Hanover – really?“ fragt Frontmann Björn Dixgard fordernd in die Menge und sieht dabei ein bisschen irre aus. Doch der Gesang, der folgt, ist melancholisch-sanft, Stimme und Frisur erinnern an Jim Morrison. Das Publikum lässt sich von dem charismatischen Frontmann mitreißen und fängt langsam an mitzuwippen. Mancher Anzugsträger ist vielleicht zu Beginn noch etwas unlocker, aber die mitreißende Atmosphäre packt nach und nach alle Besucher. Als der Frontmann beginnt seinem Schmerz über eine gescheiterte Liebe in einer rockigen Ballade Ausdruck zu verleihen, fallen die ersten Regentropfen runter. Die Besucher merken es nicht, sie sind im Bann des Konzerts und dürften es mittlerweile vergessen haben, dass sie auf der weltgrößten Computermesse sind und nicht auf einem Rockfestival...

Am Mittwochabend ist Jan Delay auf dem d!campus zu Gast. Karten kosten 15 Euro und sind ab 17 Uhr als Ticket für die Messe genutzt werden.

Von Marleen Gaida