Hannover. Im Eingangsbereich einer Diskothek an der Rundestraße ist es in der Nacht gegen 1.40 Uhr zu einem Streit gekommen, an dem vermutlich mehrere Männer beteiligt waren. Ein 30 Jahre alter Mann stürzte die Treppe hinunter. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen transportierte ihn ein Rettungswagen in eine Klinik, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach einer Notoperation ist sein Gesundheitszustand derzeit stabil.

Ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert wurde das zweite Opfer. Der 33-jährige Mann zog sich bei der Auseinandersetzung schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Die Hintergründe sind noch ungeklärt, die Kripo hat ein Verfahren wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Streit oder zu geflüchteten Personen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer (0511) 109-5555 zu melden.

jst