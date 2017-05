Hannover. Der 97-jährige Mann wird derzeit im Krankenhaus behandelt und ringt mit dem Leben, wie die Polizei mitteilte.

Ein älterer Mann ist mit lebensgefährlichen Verletzungen in seiner Wohnung in Stöcken aufgefunden worden. Zur Bildergalerie

Die Tat ereignete sich vermutlich in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Flemesstraße. Der Rettungsdienst fand ihn am Nachmittag, nachdem er alarmiert wurde. Wer ihn alarmierte, ist allerdings unklar.

Die Ermittlungen stehen am Anfang, die Spurensicherung ist vor Ort.

Mehr in Kürze.

kad