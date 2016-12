Hannover. Mit dieser Reaktion hatte der Herr wohl nicht gerechnet. In Hannover-Bothfeld hat am frühen Sonnabendnachmittag ein Mann einen SEK-Einsatz ausgelöst, weil er sich weigerte die Feuerwehr in die Wohnung zu lassen. Diese war angerückt, weil der Brandmelder in seiner Wohnung Alarm geschlagen hatte. Grund war ersten Informationen zufolge angebranntes Essen in der Küche.

Als die Einsatzkräfte eintrafen und in die Wohnung wollten, drohte der Bewohner mit dem Einsatz einer Waffe. Daraufhin verständigten die Feuerwehrleute die Polizei – die zusammen mit dem Sondereinsatzkommando in Bothfeld anrückte.

