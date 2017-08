Mann sticht mit Schere auf seine Exfreundin ein

Hannover. Am Mittwochnachmittag wurde eine 23-jährige Frau in Bemerode von ihrem Exfreund aufgesucht und mit einer Schere angegriffen. Der Vorfall ereignete sich an einem Mehrfamilienhaus an der Straße Weistfeld, die Frau wurde dabei verletzt, Lebensgefahr habe nach Polizeiaussagen nicht bestanden.

Täter greift von hinten an

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die junge Frau gerade ihren Briefkasten leeren, als ihr 25-Jahre alter Exfreund plötzlich mit einer Schere auftauchte und unvermittelt von hinten auf sie einstach. Die Frau erlitt dabei eine Stichverletzung und mehrere oberflächliche Verletzungen am Oberkörper. Ein couragierter Zeuge bemerkte den Angriff und griff sofort ein. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 23-Jährige zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik.

Täterbeschreibung

Der Gesuchte ist zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild und ist taubstumm. Bei dem Angriff war er mit einer schwarzen Jogginghose und einer beigen Basecap bekleidet.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, insbesondere Anwohner, die sich während der Tat auf den Balkonen der umliegenden Mehrfamilienhäuser aufgehalten haben. Sie werden gebeten, Kontakt zur Polizeiinspektion Süd unter der Rufnummer 0511/1093620 aufzunehmen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

