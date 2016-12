Es ist eine Tradition zu Silvester: Vor den eigentlichen Feiern am Abend treffen sich die Hannoveraner am Vormittag in der Markthalle, um schon mal ein Gläschen zu trinken, zu plaudern und sich auf den Jahreswechsel einzustimmen. In diesem Jahr ist es so voll, dass die Betreiber die Markthalle vorübergehend geschlossen haben.