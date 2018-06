Masala -Weltmarkt 2018. Zweierlei ist diesmal anders als sonst. Das multikulturelle Fest mit 40 Ständen, Musik, Kulinarik, Kunsthandwerk und Tanz, ist an den Weiße-Kreuz-Platz gezogen. Und das viel trubeligere Lister Meilefest dockt diesmal direkt an den Weltmarkt an. Organisatorin Traute Petershagen ist dennoch mit dem Verlauf sehr zufrieden. „Wir sindfroh, dass wir diesen Ort, der oft ganz andere Schlagzeilen macht, mit unserem Programm beleben“, sagt sie. Bis auf einen kleinen Zwischenfall habe es mit der Trinkerszene keine Probleme gegeben. Zudem habe sich der Weltmarkt trotz des Meilenfestes die ruhige, familiäre Atmosphäre bewahrt. „Masala, bei diesem Wetter“, sagt Petershagen, „das ist einfach entspannt.“

Von Jutta Rinas