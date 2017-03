Hannover. Die Kommunikation läuft. "Was wollen wir jetzt singen?", fragt Vicky Leandros. "Theo", brüllt das Publikum im Chor zurück. Und die Technik hat sofort die passende Musik zum Titel "Theo, wir fahr’n nach Lodz" bereit.

Zwölf Schlagerstars und Sternchen stehen am Sonnabend bei der Schlagernacht des Jahres in der Tui Arena mit ihren größten Hits auf der Bühne. "Zwölf Top-Stars in einer Mega-Show" heißt das bei Moderatorin Kerstin Werner. Rund 9000 Besucher sind nach Angaben des Veranstalters gekommen. Das Publikum ist bunt gemischt. Viele junge Leute sind da, aber auch Besucher im Rentenalter. Während auf den Rängen eher mit den Füßen gewippt oder auch ein paar Mal geschunkelt wird, herrscht im Innenraum ausgelassene Partystimmung.

Zum Beispiel bei Andrea, Manuela und Sascha: Die drei Kollegen aus Hannover und Hildesheim sind mit anderen Mitarbeitern einer Großbäckerei zur Schlagernacht gekommen. Der 46 Jahre alten Manuela gefällt an Schlagern vor allem, "dass man so gut mitsingen kann". Außerdem sei das genau die Musik, mit der sie aufgewachsen sei.

Die 28-jährige Nadine nutzt den Abend für ein Tanztraining. Die Hildesheimerin heiratet in wenigen Tagen. "Da soll jeder Schritt sitzen", meint sie. Als Tanzlehrer der künftigen Braut hat sich der 51-jährige Oliver gefunden. Er ist mit Freunden aus einem Dorf in der Nähe von Hamelnzur Schlagernacht gekommen. "Diese Musik ist zum Trainieren genau richtig", sagt Oliver.

Die erfahrenen Schlagersänger, wie zum Beispiel Andrea Berg, Howard Carpendale und Semino Rossi bringen an dem Abend die meiste Stimmung in die Halle. Das Männerduo Fantasy hadert mit der nicht einsetzenden Playback-Musik. Und Vanessa Mai ist ganz schlecht bei Stimme. Beim einzigen Titel, den sie live singen will, bringt sie nur einzelne Silben heraus.

Zahlreiche Besucher haben sich für die über sechsstündige Schlagernacht herausgeputzt. Besonders beliebt sind lustige Kopfbedeckungen., tiefe Dekolletees und bedruckte Hemden. Übliche Aufschriften auf T-Shirts der Besucher sind: "Party, Party" und "Ich bin kontaktfreudig".

Mitglieder eines Schützenvereins aus der Nähe von Celle haben sich in einer 23-köpfigen Gruppe auf den Weg nach Hannover gemacht. Die Frauen singen an dem Abend fast jede Textzeile mit und tanzen miteinander. "Wir sind richtig verrückt nach Schlagern" sagt die 43-jährige Ilona, die den Ausflug organisiert hat. Endlich gebe es die Gelegenheit, möglichst viele Stars live zu erleben, sagt sie. Dass die Männer der Gruppe den Abend vor allem Bier trinkend verbringen und schon bald gar nicht mehr tanzen können, selbst wenn sie wollten, stört sie nicht weiter. "Da müssen wir durch", sagt die 43-Jährige.

Und so haben die Männer aus dem Schützenverein vermutlich einen besonderen Moment des Abends verpasst: Schlagersänger Nik P. greift sich während seines Auftritts seine Ukulele. Der Österreicher spielt live - und setzt sich damit von seinen Playback-Kollegen ab.

Die Schlagernacht hatte mit Verspätung begonnen, weil sich die Einlasskontrollen hingezogen hatten. Zahlreiche Besucher mussten in langen Schlangen auf der zugigen Expo-Plaza warten.

Von Mathias Klein