Hannover

Die Feuerwehr hat es seit Donnerstagmittag mit einigen Sturmeinsätzen zu tun bekommen. Nach Angaben eines Sprechers liefen bis zum Freitagmorgen in der Region zwölf Fälle auf, vier davon allein in der Landeshauptstadt. „Überwiegend waren es abgebrochene Äste“, sagt er. In Kirchrode allerdings drohte auf einem Privatgrundstück am Asplundweg sogar eine rund 20 Meter hohe Eiche umzustürzen. Menschen wurden durch das stürmische Wetter nicht verletzt.

Von Peer Hellerling