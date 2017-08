Meldestufe 2: Pegel der Leine steigt weiterhin

Kaum ist der Wasserstand nach den schweren Unwettern im Juli gesunken, steigt er aufgrund der Regenfälle in den letzten Tagen wieder. Am Messpunkt in Herrenhausen hat die Leine am Sonnabendmittag gegen 13 Uhr 4,40 Meter und damit Meldestufe 2 (ab 3,90 Meter) erreicht.