Mercedes brennt am Braunschweiger Platz

Hannover. Ein Mercedes hat am Mittwochvormittag am Bischofsholer Damm, Höhe Haltestelle Braunschweiger Platz Feuer gefangen. Gegen 11.30 Uhr sah der 59-jährige Fahrer die Rauchentwicklung im Motorblock seines Autos. Ein Polizeibeamter, der sich in der Nähe aufhielt, machte den 59-Jährigen zudem auf Flammen unterhalb des Wagens aufmerksam. Der Fahrer wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.

Zwei Zeugen konnten den brennenden Mercedes löschen, die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Das Auto des 59 Jahre alten Fahrers wurde leicht beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar.

Von man