Drei Wochen vor dem Referendum über die umstrittene Verfassungsreform in der Türkei beginnt für in Deutschland lebende Türken am Montag um 9 Uhr die Abstimmung aus der Ferne. Auf dem Messegelände in Hannover können im Norden lebende türkische Wahlberechtigte während zwei Wochen ihre Stimme abgeben.