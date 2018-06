Hannover

Am Jahnplatz sind am Dienstagnachmittag ein 30- und ein 41-Jähriger aneinander geraten. Im Laufe des Streits zog der Jüngere ein Springmesser und attackierte seinen Kontrahenten. Dabei erlitt das Opfer schwere Verletzungen im Gesicht und am Arm. Anschließend rannte der betrunkene 30-Jährige davon und ließ den Älteren zurück. Der Rettungsdienst musste den Schwerverletzten in ein Krankenhaus bringen. „Die hinzugerufenen Beamten konnten den Flüchtigen während der Tatortaufnahme telefonisch erreichen und ihn zur Rückkehr bewegen“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak.

Und dabei beging der 30-Jährige eine die nächste Straftat: Der Betrunkene kam auf dem Fahrrad zum Jahnplatz. „Nun ermitteln wir auch wegen Trunkenheit im Verkehr“, so Nowak. Aufgrund der Messerattacke werden dem 30-Jährigen bereits schwere Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Da der Mann außerdem einen Zeugen beleidigte, kamen noch Ermittlungen wegen Beleidigung dazu.

Von Peer Hellerling