Hannover. Der Winter ist da. Am Freitagmorgen zeigte das Thermometer in der Region Hannover zweistellige Minusgrade. Viele Pendler mussten deshalb früher aufstehen, um ihre Autos freizukratzen. Nicht alle reagierten da begeistert. "Es ist blöd, wenn man die Autoscheibe frei kratzen muss, aber das Licht ist toll", sagte ein Autofahrer in Linden, während er gerade seinen Wagen von der Eisschicht befreite. Das sahen anscheinend auch andere Hannoveraner ähnlich. "Ich mag die Kälte nicht, aber wir haben Winter, wenn die Sonne herauskommt ist es erträglich", sagte ein Passant.

In der Nacht zum Sonnabend könnte arktische Polarluft zu neuen Tiefstwerten in Deutschland führen. Doch der Winter gibt sich nur ein kurzes Stelldichein. Schon am Wochenende soll es wieder wärmer werden. Am Sonntag werden wieder Plusgrade erwartet. Autofahrer sollten das ganze Wochenende über vorsichtig fahren: es kann glatt werden.

Beim Anfahren drehen die Räder durch, beim Bremsen blockieren sie: Auf glatten Straßen rutschen Autos manchmal mehr als dass sie fahren. Autofahrer müssen ihren Fahrstil derzeit entsprechend anpassen. Zur Bildergalerie

ewo