Die Polizei in Misburg hat am Donnerstag ungewohnte Unterstützung bekommen. Zwölf KiTa-Kinder beteiligten sich an einer Geschwindigkeitskontrolle vor ihrer Einrichtung. Verkehrsündern zeigten sie ein rotes, Autofahrern, die sich an das Tempolimit hielten, ein grünes Schild.