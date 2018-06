Hannover

Gebirge, Moor, Schnee und Nebel – Jens Wackerhagen kämpft sich regelmäßig über Hunderte Kilometer durch Wind, Wetter und unwegsames Gebiet. Der 40-jährige Hannoveraner ist leidenschaftlicher Extremläufer. Und er ist OP-Fachkraft, steht täglich am Operationstisch im Diakovere Henriettenstift. Vor drei Jahren sind es plötzlich nicht mehr nur die bekannten Notfälle, die im Operationssaal landen, sondern Kinder aus Syrien –die Körper voller Granatsplitter.

Jens läuft, damit Kinder wieder laufen können

„Sobald Kinder betroffen sind, fühlt sich die Arbeit anders an“. sagt Wackerhagen, der selbst Vater eines siebenjährigen Jungen ist, und gerade wieder hart trainiert. Wackerhagen beschließt, mehr zu tun, möchte Kindern aus ärmeren Ländern Chancen geben. „Und so entstand die Idee: Ich laufe, damit Kinder wieder laufen können“, sagt der 40-jährige Extremsportler. Denn von 1000 Babys kommen etwa ein bis drei mit Klumpfüßen auf die Welt – einer Fehlstellung der Füße, die in Deutschland bei Neugeborenen sofort operiert und damit behoben wird. „In Drittweltländern ist das nicht der Fall, deswegen habe ich das Projekt #Jensrennt ins Leben gerufen“, sagt Wackerhagen.

Joao (5) aus Angola wurde Dank der Spenden im Henriettenstift operiert und kann wieder laufen. Jens Wackerhagen (40) besuchte ihn kurz vor seiner Rückreise. Quelle: Marcel Domeier

Zusammenbruch bei Ultra-Marathon

Momentan trainiert Wackerhagen neben Beruf und Familie wieder hart: Der 40-Jährige stellt sich zum zweiten mal einer großen Herausforderung – dem Montane Spine Race, einem Ultra-Marathon von 429 Kilometern. Schon Anfang des Jahres hatte Wackerhagen sich an das Rennen gewagt, schleppte sich bei Minus 20 Grad durch hüfthohe Schneeverwehungen von England nach Schottland. Kurz vor dem Ziel stürzte er, verlor seine Nahrung und konnte seine Körpertemperatur nicht mehr regulieren. „Ich unterkühlte, zehn Kilometer vor dem Ziel nahmen die Ärzte mich aus dem Rennen“, erzählt Wackerhagen.

Jens Wackerhagen trainiert im Harz. Quelle: Marius Maasewerd

„Jetzt müssen noch ordentlich Kilometer in die Beine“, sagt er und meint damit, dass er bei seinen Trainings 90 Kilometer durch den Harz läuft. Denn am 23. Juni wird der Hannoveraner in England an den Start gehen und hat bis zum 1. Juli Zeit, die Strecke zu absolvieren.

„Mit dem Spine Race habe ich noch eine Rechnung offen“

Mit den unglaublichen Strecken, die der 40-Jährige seit drei Jahren läuft, hat er bereits 75 000 Euro zusammen gesammelt. Sie sind für den Diakovere Lukas Fonds, der die Operationen der Kinder finanziert. Ein Eingriff kostet etwa 15.000 Euro. „Zuletzt waren Joao und Laurindo aus Angola hier“, erzählt Wackerhagen, der die beiden Jungs aus Afrika nach ihrer OP getroffen hat. Fast vier Monate mussten sie behandelt werden, seit einigen Wochen sind der fünfjährige Joao und der neunjährige Laurindo wieder Zuhause in Angola. „Dort haben sie jetzt ganz neue Zukunftsperspektiven“, sagt Wackerhagen. Schicksale wie die der beiden Kinder spornen ihn an. „Und mit dem Montane Spine Race habe ich sowieso noch eine Rechnung offen“.

Spendenkonto Wer Jens Wackerhagen bei seiner Aktion unterstützen möchte, kann einen Beitrag auf das Spendenkonto überweisen: IBAN DE78 5206 0410 0100 6022 48 BIC GENODEF1EK1, Stichwort „Jens rennt“ „Jeder Euro zählt und kommt an“, sagt Wackerhagen.

Von Tomma Petersen