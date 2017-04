Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, erschien der 41-jährige Krankenpfleger am Sonnabend gegen 20.45 Uhr in einem Kommissariat in der englischen Metropole London und erklärte, dass nach ihm gesucht werde. Derzeit sitzt er in einem Gefängnis auf der Insel. Er soll aber demächst an die deutschen Behörden überstellt werden.

Einen grausigen Fund hat eine 49-Jährige in Seelze gemacht: Sie entdeckte eine Leiche in einem Wald bei Dedensen. Zur Bildergalerie

Die Leiche der 29-jährigen Jana W. war am 3. April in einem Waldstück bei Dedensen entdeckt worden. Bei der Obduktion wurde festgestellt , dass sie erwürgt worden war. Die weiteren Ermittlungen brachten die Kripo auf die Spur des 41-Jährigen. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Die weiteren Hintergründe sind noch unklar.