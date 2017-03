Hannover. Im Mordprozess um eine arrangierte Ehe will das Landgericht in Hannover am Mittwoch die Frau als Zeugin hören, um die sich der Streit zum Tatzeitpunkt 1995 drehte. Der Bruder der damals 18-Jährigen wurde Opfer einer tödlichen Abrechnung. Grund dafür soll gewesen sein, dass sich der Bruder weigerte, dass seine Schwester die Drittfrau des angeklagten heute 59 Jahre alten Irakers wird.

Zu Prozessbeginn schwieg der Mann. Die Frau ist zugleich Nebenklägerin, sie befindet sich in einem Zeugenschutzprogramm. Zwei vorherige Prozesse waren 1997 und 2009 geplatzt, zwei der drei Tatverdächtigen sind inzwischen tot.

22 Jahre nach einem Mord in einem Waldstück bei Fuhrberg hat das Landgericht Hannover einen dritten Anlauf zur Bestrafung des Verbrechens unternommen.

Laut Anklage soll es aus verletztem Ehrgefühl zu dem Verbrechen gekommen sein. Die Täter sollen den seinerzeit 24-Jährigen in ein Auto gezerrt, in einem Wald in Burgwedel-Fuhrberg niedergestochen und hinterher in einem Plastiksack gefesselt vergraben haben.

Pilzsammler entdeckten den Toten erst mehr als ein Jahr später. Der Hauptbelastungszeuge, der bei der Tat dabei gewesen sein soll, setzte sich mitten während des ersten Prozesses nach Syrien ab. Jahre später wurde er dort auf Bitten der deutschen Justiz vernommen. Wo er sich heute aufhält und ob er noch lebt, ist unbekannt.

dpa