Hannover

Motoren heulen am frühen Sonnabendmorgen auf dem Schützenplatz auf. Fast 1000 Mitarbeiter der Dekra sind in Hannover zusammengekommen, um ein Zeichen für Verkehrssicherheit für Motorradfahrer zu setzen. Das bundesweite, jährliche „Dekra-Motorradtreffen“ findet nach 16 Jahren zum ersten Mal in Hannover statt. Die Teilnehmer stammen aus Stuttgart, Berlin, Magdeburg und Bielefeld. Sie alle tragen Warnwesten, um die Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu unterstreichen. „Unser Motto ist Sichtbarkeit gleich Sicherheit“ sagt Dekra-Niederlassungsleiter Andreas Gugat. „Wir sind vermutlich daher das größte Warnwestenträgertreffen in Deutschland.“ Schirmherr des Treffens ist der scheidende Vorsitzende der Dekra-Geschäftsführung, Gerd Neumann. „Wir möchten zeigen, dass sich Spaß am Fahren und Sicherheit nicht ausschließen. Motorradfahrer werden oft übersehen. Selbst Lichtsignale reichen häufig nicht“, sagt er. Darum möchte man gemeinsam für die Gefahren im Verkehr sensibilisieren.

Zur Galerie Rund 1000 Motorradfahrer sind für eine gemeinsame Ausfahrt auf den Schützenplatz gekommen. Von dort aus starteten verschiedene Touren.

Die fast 1000 Teilnehmer fuhren vom Schützenplatz aus zum Messegelände. Von dort ging es bei 77 Touren in den Harz, nach Einbeck, Rinteln und ans Steinhuder Meer. Am späten Abend wird im Congress Centrum angestoßen, um das Treffen bei einer „Ride Night“ zu feiern –die Motorräder bleiben dafür stehen.

Von Jan Sedelies