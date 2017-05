Hannover. Fotograf Peter Steffen hat sich am Sonntagmorgen im Georgengarten umgeschaut und dabei alles andere als schöne Bilder mitgebracht. Denn zahlreiche Besucher, die dort das tolle Wetter genossen haben, ließen Unmengen an Müll zurück. Zwar nahmen manche ihre Hinterlassenschaften wenigstens noch von den Wiesen mit, doch auch die Fotos überquellender Mülleimer zeigen: Da haben es sich einige Feiernde ziemlich einfach gemacht.

Die unschönen Überreste eines langen Wochenendes. Zur Bildergalerie

Ähnlich sah es am Sonntagmorgen auch am Maschteich und am Maschsee aus. Auf der Hoppenstedtwiese in der Südstadt, einem beliebten Treffpunkt zum Grillen und Feiern, stand am frühen Morgen sogar eine komplette Grillausrüstung auf der Wiese.

Die einzige gute Nachricht: Bereits kurz nach Sonnenaufgang waren Mitarbeiter der Stadtreinigung unterwegs, um Hannovers Grünflächen wieder sauber zu bekommen.

frs