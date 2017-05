Hannover. Die Sonne prallt auf das Gelände und trotz der fast 30 Grad bringt der DJ Alle Farben das Publikum noch weiter zum kochen. Frans Zimmer, wie der DJ mit bürgerlichem Namen heißt, schaffte 2014 mit "She likes to Move" den internationalen Durchbruch. Bei der Open-Air-Disko auf dem Plaza dürfen seine Hits "Please Tell Rosie" und "Bad Ideas" sowie sein Remix von "Supergirl" nicht fehlen.

Schon um 14 Uhr strömten die Fans auf das Gelände - wie auch Laura Dollmann aus Celle. Die 17-Jährige war letztes Jahr schon beim Plaza Festival. "Ich komme hier gerne her, weil man Spaß hat und auch viele neue Leute kennenlernt", sagt sie. Heute sei sie vor allem wegen der Band Beginner nach Hannover gekommen. Für den Hauptact des Tages - Deichkind - ist Kevin Neuhoff angereist. Der 26-Jährige aus Heide (Schleswig-Holstein) genoss am frühen Nachmittag die Sonne, bevor dann das Musikprogramm um 15 Uhr mit Chefboss startete.

Das Duo überzeugte mit seinem Mix aus Dancehall, Electro und Rap. Das Hamburger Musik- und Tanz-Combo Alice Martin und Maike Mohr animierte aber nicht nur das Publikum zum Abtanzen - in dem sie unter anderem zahlreiche Handtücher verteilten, die auf Kommando durch die Luft gewirbelt wurden. Die beiden Frauen lieferten auf der Bühne selbst eine energievolle Choreografie ab.

"Es ist echt toll hier", sagt Renate (52). Sie ist zum ersten Mal bei einem Plaza-Open-Air. "So viele Stars für so wenig Geld, das ist echt super gemacht", sagt sie erfreut.

Verstärke Sicherheitsmaßnahmen

In diesem Jahr wird am Einlass vestärkt kontrolliert. Unter anderem mit Metalldetektoren. Auch sind erstmals keine Plastikflaschen und keine großen Handtaschen und Rucksäcke (über A 4 Format) mehr erlaubt. Doch die meisten Besucher sehen diese Maßnahmen gelassen. "Am Flughafen ist es nicht anders", sagt Tugce Sezgin. Die 29-jährige Hannoveranerin fühlt sich dank der Kontrollen etwas sicherer. "Nach den Ereignissen kann ich das voll und ganz verstehen", sagt sie.

Das mit den Flaschen sei schon ärgerlich, entgegnet Sofie Hinz. Vor allem bei den Temperaturen könne sie nicht verstehen, warum sie nur ein 0,3 Liter Tetra Pak mitnehmen kann. Anette Mach hingegen hat volles Verständnis. "Ich fühle mich nicht sicherer, aber die Maßnahmen sind voll okay", sagt sie. "Ist doch im Stadion genau so", sagt Jörn Melchers. Das Abtasten und die Metalldetektoren seien bei anderen Veranstaltungen schon lange normal und auch Getränke dürfe man oft nicht mitnehmen. "Mich stört das nicht - ich verstehe es."

Strahlender Sonnenschein und Livemusik: Das gab es bereits am Freitagabend auf dem Expo-Gelände beim Plaza Festival. 25.000 Konzertbesucher feierten die Auftritte von Max Giesinger, Bastille, Walking On Cars und Bosse. Den Abschluss markierte der umstrittene Auftritt der Söhne Mannheims.

