Hannover. Nach einem Brandanschlag muss sich der ältere Bruder der verurteilten IS-Sympathisantin Safia S. vom 8. Mai an vor dem Landgericht Hannover verantworten. Dies teilte ein Sprecher des Gerichts mit. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle wirft dem 18-Jährigen vor, am 5. Februar 2016 zwei Molotow-Cocktails in den Haupteingang der Ernst-August-Galerie in Hannover geworfen zu haben. Verletzt wurde niemand.

Ein bislang unbekannter Täter hat zwei Molotow-Cocktails vom Dach der Ernst-August-Galerie in der City geworfen. Eine der der Flaschen schlug vor dem Haupteingang des Einkaufszentrums auf. Zur Bildergalerie

Der Mann wird unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt. Saleh S. soll laut Generalstaatsanwaltschaft mit terroristischen Vereinigungen sympathisiert haben. Er habe beabsichtigt, möglichst viele "Ungläubige" zu töten. Er sitzt seit Dezember aufgrund eines Unterbringungsbefehls in der Psychiatrie. Für den Prozess sind bis zum 22. Juni insgesamt zehn Termine angesetzt.

dpa