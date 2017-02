Narren stürmen die Staatskanzlei

Hannover. Eigentlich geht es mit dem Karneval erst so richtig am Donnerstag los. Mit Weiberfastnacht. In Hannover im Rathaus beispielsweise muss an diesem Tag die Krawatte von Oberbürgermeister Stefan Schostok dran glauben. In die Staatskanzlei kamen die Lindener Narren schon am Montag: Am Donnerstag wäre der Kalender von Ministerpräsident Stephan Weil einfach zu voll gewesen. Und nicht die Frauen, sondern die Kinder hatten dort das Sagen. Das symbolische Motto der Narren lautete: „Kinder an die Macht“.

Am Montagmorgen haben die Lindener Narren die niedersächsische Staatskanzlei gestürmt - auch das Büro von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Zur Bildergalerie

jr