Das HAZ-Reiseforum startet in die neue Saison

Hannover. Die älteste HAZ-Veranstaltungsreihe feierte schon im Jahr 1950 ihre Premiere. Schon damals traten Reisereporter vor HAZ-Lesern auf, um von ihren Ausflügen und Begegnungen rund um die Welt zu berichten. Aus den traditionellen Diavorträgen der HAZ-Reihe Durch die schöne weite Welt sind über die Jahrzehnte längst anspruchsvolle Multimedia-Vorträge geworden. Die meisten Referenten arbeiten mit Videos, interaktiven Karten, hochauflösenden Fotos und nicht selten mit einem eigenen Soundtrack.

Am Dienstag hat Roland Marske zum Auftakt der neuen Saison die schönsten Bilder von einer Reise durch die USA und Kanada vor mehreren Hundert Gästen im Sparkassen-Forum am Schiffgraben präsentiert. „Wir freuen uns auf die spannenden Reiseabenteuer“, sagte HAZ-Projektleiter Jan Elixmann.

Das Reiseforum wird nun im Zwei-Wochen-Takt fortgesetzt. Schon in der kommenden Woche berichtet André Schumacher am Dienstag, 17. Oktober, von den Kanaren. Am Dienstag, 24. Oktober, folgt eine Sondervorstellung. Stephan Schulz lädt die HAZ-Leser zum Vortrag „Costa Rica in 3D“ ins Astor Grand Cinema ein. Am Montag, 30. Oktober, berichtet Reiner Harscher von Norwegen. Sein Vortrag trägt den Titel „Durchs Land der Mitternachtssonne“.

Am Dienstag, 7. November, erzählt Maximilian Semsch von 7500 absolvierten Kilometern quer durch Deutschland. Am Dienstag, 14. November, stellt Josef Niedermeier den wilden Süden Afrikas vor. Und am Dienstag, 21. November, nehmen die Redner Axel Brümmer und Peter Glöckner die Besucher mit auf die Spuren von Marco Polo - es geht von Venedig nach Peking. Am Dienstag, 28. November, werden die Städte Danzig, Königsberg und Thorn in den Fokus gerückt. Dirk Bleyer spricht dann über die Masuren. Und am Dienstag, 5. Dezember, erzählt Dr. Dirk Rohrbach von seiner Kanu-Reise durch den Yukon zum Beringmeer. Mit diesem Vortrag ist die HAZ-Reihe erneut im Astor Grand Cinema zu Gast.

Im neuen Jahr wird die Reihe mit Vorträgen zur Südsee, Sibirien und Vietnam fortgesetzt. In der Reihe geht es dann auch um Japan, Schottland, die Philippinen, Island und Cornwall. Besonders interessant dürfte das Experiment von André Schumacher sein. Der Sprecher fuhr mit einem Lastenfahrrad von der Ostsee ins Baskenland und wird am 30. Januar von seinen Erlebnissen berichten.