Neuer Ärger um den verkaufsoffenen Sonntag in Hannover

Das Ladenschlussgesetz schreibt vor, dass Geschäfte nur dann öffnen dürfen, wenn eine andere Veranstaltung mehr Besucher anlockt, als es die Ladenöffnung selbst tut. Doch die Auslegung ist kompliziert. Geschäfte in Hainholz, Garbsen und der Südstadt dürfen an diesem Sonntag nicht öffnen. In der City und in Linden kann eingekauft werden.